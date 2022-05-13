Американский производитель бумаги объявил об уходе с российского рынка

Американская компания, выпускающая бумагу под брендом SvetoCopy, заявила об уходе из России. Руководство планирует сделать это в кратчайшие сроки. Так, уже есть информация, что свой главный актив – Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области – она планирует продать, сообщает Коммерсант.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки»,- говорится в сообщении.

Также отмечается, что годовая мощность завода в Светогорске составляет 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. Фото: bulbul.ru