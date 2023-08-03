Ученые в поисках важнейшего для жизни газа в лесах Карелии 

Ученые приступили к изучению территории заповедника «Кивач». Здесь специалисты планируют обнаружить запасы углерода в лесах. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и Карельский научный центр РАН.

Эксперты намерены установить, в каком объеме лес поглощает углерод и сколько парниковых газов он выбрасывает в атмосферу. Для этой цели ученые исследуют остатки деревьев, сухостой, опавшую листву и молодые побеги на специальном оборудовании. Работы начались в мае и будут завершены к концу 2024 года.

Сотрудники Карельского научного центра отмечают, что после проведения пробных исследований в Карелии, Коми и Нижегородской области специализированные места для изучения парниковых газов будут созданы во всех регионах России, передает РБК Карелия.