Минздрав Карелии попросил Голикову помочь с созданием центра ЭКО

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой выделить средства на закупку оборудования для центра экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Он отметил, что для приобретения необходимой медицинской техники потребуется около 42 миллионов рублей. Об этом Охлопков сообщил во время посещения вице-премьером республиканского перинатального центра.

Центр экстракорпорального оплодотворения будет организован на основе республиканского перинатального центра, который уже существует, пишет ТАСС.

По данным пресс-службы Минздрава, в настоящее время эту услугу можно получить только в частных медицинских центрах или за пределами региона.