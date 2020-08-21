21 августа 2020, 15:45
Ученые соберут данные о судьбах финнов в России
Финны потратят два миллиона евро, чтобы узнать о судьбах соотечественников с 1917 по 1964 год
Ученые решили собрать данные о финнах, которые жили в России с 1917 по 1964 год. Национальный архив запустит научный проект в сентябре, сообщает Yle. Бюджет исследовательского проекта составит два миллиона евро.
В основу исследования лягут материалы из архивов России и стран бывшего Советского Союза. В ходе проекта будет создана интерактивная база, куда войдут биографические данные, документы и фотографии.
Пятилетний исследовательский проект охватит период с Октябрьской революции и времени, когда закончился срок нахождения Никиты Хрущева на посту генерального секретаря КПСС.