Ученые соберут данные о судьбах финнов в России

Ученые решили собрать данные о финнах, которые жили в России с 1917 по 1964 год. Национальный архив запустит научный проект в сентябре, сообщает Yle. Бюджет исследовательского проекта составит два миллиона евро.

В основу исследования лягут материалы из архивов России и стран бывшего Советского Союза. В ходе проекта будет создана интерактивная база, куда войдут биографические данные, документы и фотографии.

Пятилетний исследовательский проект охватит период с Октябрьской революции и времени, когда закончился срок нахождения Никиты Хрущева на посту генерального секретаря КПСС.