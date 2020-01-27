Ученые рассказали о вреде кипяченой воды

Привычка кипятить воду далеко не всегда полезна, считают ученые. В большинстве случаев для питья кипяченой в чайнике воде стоит предпочесть бутилированную, сообщает «Вечерняя Москва».

Швейцарские исследователи заявили, что кипяченая вода может быть более вредной для организма, чем фильтрованная. Причиной является формирование опасных химических соединений при температурном воздействии.

Отмечается, что реакцию начинает хлор, который вступает в реакцию с другими веществами. Образовавшиеся соединения приводят к различным заболеваниям. Кроме того, кипячение в течение нескольких минут не является гарантией избавления от вирусов и тяжелых металлов. Их попадание в организм может стать причиной нарушения работы внутренних органов.

Также с кипяченой водой из организма выводятся полезные минералы. Кипятить воду следует один раз, а перед этим лучше провести фильтрацию. Кроме того, мешать сырую воду и воду, подвергшуюся термическому воздействию, нельзя.

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