Ученый предупредил о последствиях использования пластиковых чайников

Безусловно, сложно представить себе быт современного человека без пластика. Тем не менее Евгений Паткин, заведующий лабораторией молекулярной цитогенетики развития млекопитающих ИЭМа, настоятельно порекомендовал россиянам ограничить его использование, по крайней мере, на кухне. Не стоит кипятить воду в пластиковом чайнике и тем более разогревать детское питание в бутылочках из пластмассы, рассказал ученый в интервью корреспонденту портала «Доктор Питер». По словам специалиста, последствия могут проявиться и через десятилетия.

Оказалось, что токсиканты, попадающие в организм в небольших количествах из окружающей среды, запускают процессы, способные со временем привести к серьезным нарушениям здоровья. Причем если яд поступает в организм ребенка в раннем детстве или во время внутриутробного развития, заболеть человек может уже в довольно зрелом возрасте.

Высокие дозы ядов могут вызывать мутации в генах, а дозы малые к этому не приводят, но они могут как раз стать тем самым «дирижером», из-за которого одни и те же гены в разных органах по-разному работают, и этот феномен называется эпигенетикой.

Для эпигенетических изменений не нужно сильного воздействия на организм - достаточно, допустим, приема пищи, содержащей тяжелые металлы, или воды из пластиковой бутылки, куда попадает ничтожное количество бисфенола. Официально содержание яда будет в пределах санитарных норм – мутаций он не вызовет, а эпигенетические изменения – безусловно. Кстати, бесфенол активнее выделяется при нагревании – значит, необходимо выбросить пластиковые электрочайники и не разогревать детское питание в пластиковых бутылочках.