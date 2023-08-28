Ученые рассказали о делах по дому, способных предотвратить рак

Существенно уменьшить риск развития рака помогают простые домашние дела. Это выяснили австралийские ученые, передает Daily Express.

Исследователи семь лет следили за физической активностью 20 тысяч человек, которые не занимались ни одним из видов спорта и не посещали спортзалов.

Информация об их физической активности считывалась со специального устройства, которое участники опыта должны были носить постоянно.

Оказалось, что онкологические заболевания гораздо реже развивались у тех, кто занимался работой по дому. Ученые считают, что если хотя бы четыре минуты в день заниматься «интенсивной физической активностью», можно уменьшить вероятность развития рака почти на 20 процентов. Данная активность соответствует простым домашним делам - уборке, стирке, готовке, мытье посуды. // фото: freepik.com