Диетолог назвала продукты, которые очищают организм от никотина

Очистить организм от никотина помогают некоторые фрукты и овощи. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Мария Капралова.

По ее словам, курильщикам нужно есть гранаты, апельсины и лимоны, капусту брокколи и ряд других продуктов.

- Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом,

- пояснила врач.

По ее мнению, также стоит также добавить в ежедневное меню имбирь и цитрусовые.

Лимоны и апельсины ускоряют обмен веществ, корень имбиря поддерживает иммунитет и уменьшает тягу к курению.

Также в список необходимых для курильщиков продуктов диетолог добавила капусту брокколи, киви и свежую зелень. // фото: freepik.com