Диетолог назвала причины непреодолимой тяги к мучному

Желание съесть что-то мучное может говорить о стрессе или недостатке в организме глюкозы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

- Есть сладкое и мучное хочется при гипогликемии, когда падает концентрация глюкозы в крови. Очень часто это бывает после физических нагрузок,

– пояснила она.

Специалист также рассказала, что мышцы у человека работают на гликогене. Если его запас подходит к концу, хочется съесть что-то мучное.

Также доктор добавила, что тяга к мучному может возникнуть из-за стресса, когда в организме идет сильный выброс инсулина после работы контринсулярных гормонов, в частности кортизола. // фото: KamranAydinov/ freepik.com