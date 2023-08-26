Врач перечислил медленно убивающие сердце продукты

Для здоровья сердца очень важно правильно питаться. Некоторые продукты буквально убивают этот орган, рассказал «Мосленте» врач-кардиолог Денис Соколов.

Главным образом надо опасаться маргарина и содержащей его еды - печенья, чипсов, пирожных. Также очень вредны для сердца колбасы и фастфуд.

Маргарин когда-то создали как альтернативу дорогому сливочному маслу. Не зря его называют «маслом для бедняков».

Удешевить продукцию пытаются и сегодня многие производители. Они используют трансжиры, которых слишком много в колбасе, фастфуде, консервах. Все эти компоненты медленно убивают сердечно-сосудистую систему.

Тем, кто не может полностью исключить их из рациона, врач посоветовал употреблять такие продукты хотя бы не ежедневно и выбирать максимально качественные, внимательно изучая состав перед покупкой. // фото: Wayhomestudio/ freepik.com