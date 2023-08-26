26 августа 2023, 10:37
Здоровый интерес

Врач перечислил медленно убивающие сердце продукты

Кардиолог Денис Соколов призвал россиян скорректировать питание

Для здоровья сердца очень важно правильно питаться. Некоторые продукты буквально убивают этот орган, рассказал «Мосленте» врач-кардиолог Денис Соколов.

Главным образом надо опасаться маргарина и содержащей его еды - печенья, чипсов, пирожных. Также очень вредны для сердца колбасы и фастфуд.

Маргарин когда-то создали как альтернативу дорогому сливочному маслу. Не зря его называют «маслом для бедняков».

Удешевить продукцию пытаются и сегодня многие производители. Они используют трансжиры, которых слишком много в колбасе, фастфуде, консервах. Все эти компоненты медленно убивают сердечно-сосудистую систему.

Тем, кто не может полностью исключить их из рациона, врач посоветовал употреблять такие продукты хотя бы не ежедневно и выбирать максимально качественные, внимательно изучая состав перед покупкой. // фото: Wayhomestudio/ freepik.com

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