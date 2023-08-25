Один фрукт поможет сохранить молодость и красивый цвет лица

Регулярное употребление слив может сделать кожу лица более гладкой и упругой и придать более здоровый цвет. Таким мнением поделилась с радио Sputnik диетолог нутрициолог Зоя Богданова.

В сливах есть витамины А и B, они содержат магний, железо, кальций, вещества, нейтрализующие свободные радикалы. Богданова считает, что употребление слив замедляет процессы старения. Другие фрукты также обладают полезными свойствами. Эксперт рекомендует выбирать плоды с низким гликемическим индексом, как у слив. В день следует употреблять не менее 300 граммов фруктов с низким гликемическим индексом, в том числе слив.

Со слов эксперта, процесс старения может ускориться из-за окислительного стресса – состояния, вызванного избытком свободных радикалов в организме. Справиться с этим поможет здоровое питание. // фото unsplash.com/ Amanda Dalbjörn