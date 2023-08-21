Ученые создали вакцину от алкоголизма

Революционный метод борьбы с алкоголизмом создали ученые из американского штата Огайо. Исследователи Медицинского центра местного университета изобрели соответствующую вакцину, пишет Nature Medicine.

Испытание препарата провели на обезьянах. Их сначала подсадили на алкоголь, но потом излечили от тяги к спиртному. Животным ввели разработанную прививку, и 90 процентов из них перестали испытывать влечение к алкоголю.

Препарат воздействует на отвечающий за производство дофамина участок мозга. У алкоголиков синтез этого гормона сильно падает, поэтому им так сложно отказаться от спиртного, приносящего удовольствие.

После вакцинации организм начинает производить больше дофамина. Скоро клинические препарата проведут на людях. // фото: freepik.com