Ученые рассказали, какой новогодний подарок сделает ребенка счастливым

В канун Нового года ученые предостерегли родителей - популярные ныне в качестве подарков гаджеты, игры и сладости могут не принести настоящей радости детям. Идею для подарка стоит искать в другом, пишет «Российская газета».

Многие родители бездумно дарят игрушки или сладости, потому что они всегда так делали, и все так делают,

- цитирует издание немецкого нейробиолога профессора Геральда Хютера.

Если взрослые удовлетворяют исключительно материальные потребности ребенка с самого раннего детства, то стоит ли удивляться тому, что однажды врожденное любопытство притупляется, а открытый взгляд на мир сужается. Большинство подарков, говорит профессор, это сомнительные соблазны. Они лишают детей сил развивать заложенные в них таланты и способности. Интерес к тому, что спрятано под яркой шуршащей упаковкой, быстро пройдет, потому что, как правило, оно мало способствует радости от открытия. «Чтобы узнать жизнь, детям нужны мы, а не наши подарки», - утверждает Хютер и призывает родителей подарить детям свое время и внимание, а не материальные ценности.

По мнению Хютера, дети оценят тот подарок, в котором родительская позиция получить удовольствие самим соединится с желанием порадовать ребенка. Это может быть, например, абонемент на совместное посещение фитнес-зала или приглашение на прогулку на лошадях.

От таких подарков больше пользы: дети узнают мир, о своих возможностях и способностях, научатся решать проблемы или получат новые знания. И не надо бояться пустоты под новогодней елкой, советует Хютер. Главное - чтобы не было пустоты в отношениях с детьми.