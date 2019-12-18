Девочка-гений набрала в тесте IQ больше Хокинга и Эйнштейна

Десятилетняя англичанка набрала максимальное количество баллов в тесте IQ для несовершеннолетних от всемирно известной организации для людей с высоким IQ «Менса». Она набрала 162 балла и по очкам опередила великих ученых. Как пишет «Лента.ру», результат юной умницы оказался на два очка выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Считается, что у обоих ученых IQ был равен 160.

Юную британку официально признали гением. Отец ребенка гордится успехами дочери. По словам родителя, ребенок быстро схватывает информацию, ей достаточно раз прочитать или сделать что-либо, чтобы это запомнить.

Девочка имеет черный пояс по тхэквондо, любит рассказы, театр и шахматы, увлекается плаванием и танцами в стиле болливудских фильмов. Девочка учится в школе в пригороде Бирмингема. Ей уже предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI, куда она прошла экзамен.

Фото: ezopage.com