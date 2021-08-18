Ученые рассказали, какие напитки сокращают продолжительность жизни

Американские исследователи объяснили, как уровень сахара в напитке связан с риском ранней смерти. Для этого ученым из Калифорнийского университета в Сан-Диего понадобилось 20 лет. Исследователи в течение этого периода изучали рацион питания более ста тысяч женщин.

Авторы исследования выяснили, что на здоровье женщин повлияли напитки с высоким содержанием сахара, пишет РИА Новости. В частности, морсы, сладкие вода и чай. У тех, кто употреблял их ежедневно, риск преждевременной смерти оказался гораздо выше.

Исследования показали, что спустя 20 лет после начала наблюдения 14 143 участницы скончались из-за сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. При этом у умерших была привычка употреблять более семи порций сладкой воды в неделю. (фото bridgesward, pixabay.com)