Умер «крестный отец судоку» Маки Кадзи

В Японии в возрасте 69 лет скончался «крестный отец судоку», издатель и популяризатор головоломок с числами Маки Кадзи, сообщает РИА Новости.

Основатель японской компании Nikoli Co., специализирующейся на головоломках, скончался 10 августа в своем доме. Кадзи ушел с поста президента компании в июле 2021 года из-за проблем со здоровьем. У Маки Кадзи было онкологическое заболевание.

Самая первая головоломка была опубликована в 1980 году в журнале, который Кадзи создал с друзьями. Изначально головоломка называлась «судзи ва докусин ни кагиру», что означало «число должно оставаться единственным». С популяризацией игры ее название сократилось до аббревиатуры «судоку». Особую популярность судоку обрела в 2004 году после того, как головоломки стали печатать британские газеты. В 2006 году прошел первый международный чемпионат по судоку. (фото Reuters, kp.ru)