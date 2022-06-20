Ученые: о повышенном холестерине можно узнать без анализа

Американские ученые назвали восемь признаков, которые скажут о повышенном холестерине. Для того, чтобы сделать вывод, не обязательно немедленно сдавать анализ крови, пишет «Доктор Питер».

Специалисты-хирурги из Калифорнийского университета Сан-Франциско рассказали о нескольких симптомах. Это, в частности, очень слабый пульс в ступнях и голенях, судороги в ступнях, икрах, бедрах и ягодицах, плохо заживающие раны на ногах, синеватая или бледная кожа.

Также о повышенном уровне холестерина можно задуматься, если одна нога холоднее другой, ногти на ногах растут плохо, как и волосы. Также о нарушениях скажет эректильная дисфункция.

Чтобы уменьшить показатели холестерина, нужно правильно питаться и регулярно заниматься спортом. // Фото: iStockphoto.com