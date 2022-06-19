Эндокринолог рассказала о самых полезных завтраках

Пять самых питательных и полезных блюд для завтрака перечислила Зухра Павлова - врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук. Она также рассказала «Известиям», чем обычно завтракает сама.

Один из оптимальных завтраков – это сваренные всмятку яйца. Их можно совмещать с овощным салатом, даже не заправленным. Можно добавить хлеб, подсушенный в тостере.

Омлет, ленивая запеканка или творог тоже хороши для утреннего приема пищи. Сама Павлова есть обычно кашу из пшена с изюмом и тыквой. А чтобы добавить белок, съедает творог, яйцо или пьет белковый коктейль.

Врач также посоветовала вместо чая или кофе пить воду с лимоном, причем горячую. // Фото: pxhere.com