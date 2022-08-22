Ученые назвали самый полезный для здоровья сок

Все соки полезны для организма человека, но пальму первенства получил сливовый. Об этом пишет издание Haber7 по результатам исследования турецких ученых.

Конечно, речь идет о напитке, приготовленном в домашних условиях. В сделанном из красной сливы соке максимальное количество витаминов, минералов, других полезных веществ. Эта ягода выделяется среди всех фруктов.

Напиток из нее отлично утоляет жажду, служит источником антиоксидантов. Он также нормализует работу кишечника.

Употребление домашнего сока из красной сливы защищает от болезней сердца, нормализует уровень холестерина. Сок устраняет разные воспаления, инфекции. // Фото: pixabay.com