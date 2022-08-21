Эндокринолог научил выявлять высокий уровень сахара без анализов

Повышенный уровень сахара – опасное явление, которое может предвещать диабет. Есть симптому, по которым можно определить эту проблему. О них рассказал «Прайм» эндокринолог Анас Альфарадж.

Врач объяснил, что о высоком сахаре свидетельствуют многие симптомы. Это, в частности, сухость во рту днем, учащенное мочеиспускание ночью – от двух до четырех раз.

При этом у мужчин и женщин бывают разные проблемы. Например, повышенный сахар у представителей сильного пола проявляет себя баланопоститом, у женщин - зудом и кандидозом.

Вылечить молочницу окончательно не удается. Это значит, что в моче много сахара, среда благоприятна для микробов.

Еще один признак – снижение веса, если человек не сидит на диетах. У некоторых выпадают волосы. Также порой появляется запах ацетона изо рта. Но он бывает и при голодании.

Конечно, точный диагноз можно поставить только после тестов. Но обратиться к врачу нужно при наличии вышеперечисленных проблем. // Фото: pxhere.com