Онколог перечислил признаки опасных родинок

Специалист рассказал россиянам, какие признаки могут указывать на меланому. По словам хирурга-онколога Игоря Быкова, это быстрый рост родинки, изменение формы, зуд или жжение в родинке. При появлении этих симптомов он призывает, как можно быстрее показаться онкологу.

«Зуд, жжение, покалывание в этом месте, появление язвочки, кровоточивость родинки. При любом из этих симптомов необходимо обратиться к онкологу»,

- сказал специалист в беседе с «Газетой.Ru». На перерождение родинки также могут указывать возникновение асимметрии цвета или формы родинки. Для профилактики желательно показываться дерматологу не реже раза в год.

По словам Быкова, в 45% случаев меланома развивается из сложного невуса - это коричневое пятно с папулой (сыпью) также коричневого цвета, интенсивность окраски которого может быть разной. Но меланома может развиться из других видов невусов, в том числе внутрикожных.

Специалист рекомендует уделять внимание большим пигментированным невусам, которые есть у человека с рождения. По словам специалиста, они также могут перерождаться в злокачественные новоборазования. Врач добавил, что меланома может возникнуть самостоятельно, без предшественника в виде родинки. (фото unsplash.com, Hush Naidoo Jade Photography)