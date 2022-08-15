Врач назвала опасные причины выпадения волос

Проблемы с желудком или щитовидной железой могут быть причиной выпадения волос, в беседе с «Лентой.ру» предупредила невролог и педиатр Ольга Гофман. Терять волосы могут как взрослые, так и дети. По словам врача, это может быть связано с понижением уровня эстрогена и прогестерона.

Провоцировать усиленное выпадение волос могут аутоимунные заболевания. Например, заболевании эндокринной системы, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов (гипотиреозе), человек может терять волосы на голове, теле и даже ресницах и бровях.

При проблемах с желудком организм недополучает полезные для волос аминокислоты, жирные кислоты, микроэлементы, магний, кремний, кальций и цинк. С этим могут столкнуться и дети из-за паразитов в кишечнике. Сегодня также, по словам Гофман, следует учитывать коронавирус. Он поражает нервную систему, а в мозге у человека находится центральное звено эндокринной регуляции, которое руководит всеми гормональными функциями.

Для здоровья волос, врач рекомендует заботиться о гормональном фоне и состоянии кишечника. Если гормоны в норме и желудок не беспокоит, а волосы выпадают, необходимо обращаться к врачу. (фото unsplash.com, Riccardo Mion)