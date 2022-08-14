Пчеловод объяснил, почему не надо добавлять мед в кипяток

Если положить мед в кипяток, то пропаду полезные свойства и начнет вырабатываться яд. Об этом в беседе с Ura.ru предупредил пчеловод Даури Тугуш.

«С кипятком пить мед нельзя. Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд. Мед нужно разбавлять с водой температуры не более 40 градусов, то есть в меру теплой», - пояснил специалист.

Диетолог Алексей Калинчев подтвердил, что продукт потеряет полезные свойства при добавлении в кипяток. В то же время он отметил, что опасности для здоровья при употреблении меда в таком виде нет.

По словам диетолога, мед может содержать в себе вредные вещества. Например, пестициды, которыми обрабатывали растения, где пчелы собирали нектар. В него могут попасть соли тяжелых металлов, если ульи были рядом с дорогой или вблизи теплоэлектростанций. (фото unsplash.com, Sonja Langford)