Стоматолог перечислил вредные для зубов продукты

Соки и сладости, в особенности жевательные конфеты, назвали вредными для зубов. При этом, по мнению стоматолога Бекзода Ганиева, кусковой сахар является наиболее вредным для зубов. Специалист считает, что после еды во рту могут остаться мельчайшие частички сахара, являющиеся благоприятной средой для бактерий.

«Результатом переработки становится органическая кислота, которая негативно влияет на здоровье организма в целом. Именно она повреждает эмаль и приводит к кариесу», - прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» эксперт.

Также вредят здоровью зубов печенье и жевательные конфетки. Их частицы могут застревать в межзубном пространстве и приводит к разрушению зубов. Вместо этих сладостей эксперт рекомендует употреблять в небольшом количестве темный шоколад, после которого нужно обязательно прополоскать рот водой или почистить зубы.

Также он посоветовал не смешивать холодное мороженое и горячий кофе, такое сочетание может повредить эмаль.

Свежевыжатые соки также разрушают эмаль. В их составе есть кислоты, которые размягчают эмаль зуба и приводят к его эрозии. В результате поверхность становится шероховатой и микрочастички пищи задерживаются во рту.

Эксперт посоветовал осознанно относиться к гигиене полости рта, пользоваться зубной нитью и ополаскивателем, а также регулярно посещать стоматолога. (фото unsplash.com, Elsa Olofsson)