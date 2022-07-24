Эндокринолог: «Кабачок – отличный помощник борьбе с лишним весом»

Включение кабачков в рацион поможет улучшить пищеварение и снизить вес, рассказала «Известиям» врач-эндокринолог Полина Жаркова.

«Кабачок — отличный помощник в борьбе с лишним весом. В нем всего 24 килокалории на 100 граммов. Он на 95 процентов состоит из воды, а оставшиеся 5 процентов составляет полезная клетчатка, микроэлементы и витамины. Благодаря низкому содержанию крахмала и высокому содержанию клетчатки кабачки помогают не переедать, улучшают пищеварение и очищают кишечник»,

— пояснила специалист.

По ее словам, польза кабачка также обусловлена наличием в его составе большого количества витамина С. Кроме того, этот овощ является мощным антиоксидантом, предупреждающим преждевременное старение клеток. Кабачок участвует в восстановлении кожи, кровеносных сосудов, костей и зубов. // Фото: @8photo / Freepik