24 июля 2022, 13:36
Здоровый интерес

Эндокринолог: «Кабачок – отличный помощник борьбе с лишним весом»

Назван овощ, являющийся мощным антиоксидантом

Включение кабачков в рацион поможет улучшить пищеварение и снизить вес, рассказала «Известиям» врач-эндокринолог Полина Жаркова.

 «Кабачок — отличный помощник в борьбе с лишним весом. В нем всего 24 килокалории на 100 граммов. Он на 95 процентов состоит из воды, а оставшиеся 5 процентов составляет полезная клетчатка, микроэлементы и витамины. Благодаря низкому содержанию крахмала и высокому содержанию клетчатки кабачки помогают не переедать, улучшают пищеварение и очищают кишечник»,

— пояснила специалист.

По ее словам, польза кабачка также обусловлена наличием в его составе большого количества витамина С. Кроме того, этот овощ является мощным антиоксидантом, предупреждающим преждевременное старение клеток. Кабачок участвует в восстановлении кожи, кровеносных сосудов, костей и зубов. // Фото: @8photo / Freepik

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