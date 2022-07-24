Новая врачебная амбулатория открылась в поселке в Карелии

В поселке Кааламо открылась новая врачебная амбулатория, сообщает сайт правительства Карелии.

Пациенты будут приходить в светлые, теплые и просторные помещения. В новом здании есть кабинеты для амбулаторного приема, кабинет зубного врача и жилой блок для проведения приема пациентов выездными бригадами врачей-специалистов. Амбулатория оснащена всей необходимой мебелью и медицинским оборудованием, приобретена современная стоматологическая установка.

Ранее амбулатория размещалась в арендуемом здании, где было мало места и не хватало медицинского оснащения. // Фото: gov.karelia.ru