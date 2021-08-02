Ученые назвали несколько продуктов, которые могут продлить жизнь

Мировые умы продолжают искать «философский камень» среди продуктов. Несколько групп ученых из двух американских университетов сошлись во мнении, что продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни. Их исследование опубликовал журнал American Journal of Clinical Nutrition, передает РИА Новости.

«Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение»,

- сказала одна из авторов исследования Алеикс Сала-Вила.

По мнению ученых, омега-3 положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает риск воспалений. Наблюдения исследователей длились более 11 лет. Им удалось выяснить, что люди, в организме которых повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше.

Исследователи рекомендовали включить в рацион питания лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа. (фото roscontrol.com)