Россия опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады

По итогам соревновательного дня сборная России опустилась на пятое место в неофициальном медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Нашу команду опередила сборная Австралии.

По состоянию на данный момент у России 44 медали: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. У Австралии уже 14 золотых наград. На первом месте Китай с 23 наградами высшей пробы. На втором месте США (20 золотых медалей). На третьем месте Япония (17).

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Фото pixabay.com/Agzam