Теннисисты принесли России 12-е золото Олимпиады

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали олимпийскими чемпионами Токио-2020 в миксте.

В решающем матче Павлюченкова и Рублев одолели соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Таким образом, Веснина и Карацев завоевали серебряные медали Олимпиады в Токио.

На данный момент в активе российской команды 12 золотых медалей, 19 серебряных и 13 бронзовых. Фото pixabay.com/geralt