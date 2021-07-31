Россия сохранила четвертое место в медальном зачете Олимпиады

После очередного соревновательного дня на Олимпиаде в Токио сборная России сохранила четвертое место в неофициальном медальном зачете. В активе российской команды 37 наград различной пробы: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых.

Сегодня в копилку сборной добавились три медали - золото российских саблисток в командных соревнованиях, а также серебро и бронза в стрельбе.

На первом месте с 21 золотой медалью идет команда Китая. У японцев 17 золотых наград, у США - 16.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Впереди еще больше недели соревнований. Фото pixabay.com/michaelwedermann