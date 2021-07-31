31 июля 2021, 14:25
Фехтовальщицы принесли России одиннадцатое золото Олимпиады
Россиянки обыграли француженок в финале командных соревнований в сабле
Одиннадцатое золото в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио принесла женская команда саблисток.
В финале олимпийского турнира россиянки обыграли сборную Франции со счетом 45:41. За нашу команду сражались София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина.
Российские спортсмены завоевали на Играх на данный момент 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей. Фото pixabay.com/DavidRockDesign