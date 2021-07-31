Фехтовальщицы принесли России одиннадцатое золото Олимпиады

Одиннадцатое золото в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио принесла женская команда саблисток.

В финале олимпийского турнира россиянки обыграли сборную Франции со счетом 45:41. За нашу команду сражались София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина.

Российские спортсмены завоевали на Играх на данный момент 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей. Фото pixabay.com/DavidRockDesign