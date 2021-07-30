Джордж Клуни и его жена Амаль снова станут родителями близнецов

Звезда Голливуда Джордж Клуни и его жена Амаль готовятся в очередной раз стать родителями. У супругов уже есть двое малышей, Элла и Александр родились в 2017 году. Издание «ОК!» сообщает, что у пары снова будут близнецы.

Источники рассказали, что 43-летняя Амаль Клуни снова беременна. У нее якобы начался второй триместр, живот заметно округлился. Женщина сообщила близким радостную новость и даже организовала праздничный ужин на их с мужем вилле.

Напомним, Джоржду Клуни в данный момент 60 лет. Его жена Амаль на 17 лет младше артиста. Они стали встречаться в 2013 году, а спустя год уже поженились.

Пара живет в Италии, на острове Комо. Амаль, до брака носившая фамилию Аламуддин, работает юристом и занимается правами человека. // Фото: Mike Coppola/Getty Images