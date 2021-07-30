Виталина Бацарашкина принесла России десятое золото Олимпиады

Десятое золото оказалось в копилке сборной России на Олимпиаде в Токио. Его завоевала стрелок Виталина Бацарашкина. Она стала двукратной чемпионкой Игр в Японии.

Сегодня Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Серебро досталось представительнице Южной Кореи, бронза - китаянке.

Ранее Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Также в ее активе серебро в аналогичной дисциплине в миксте.

На данный момент на счету сборной России 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. Фото championat.com