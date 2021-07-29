Ученые надеются на превращение COVID-19 в более легкую болезнь

Со временем COVID-19 может превратиться в некое подобие гриппа или простуды. По крайней мере, на это рассчитывают некоторые ученые. Британские исследователи выяснили, что у переболевших и заразившихся снова вирусная нагрузка гораздо более низкая, пишет Daily Mail.

Это означает, что шансов перенести ковид в тяжелой форме гораздо меньше. Таким образом, есть надежда, что коронавирус со временем трансформируется в обычное респираторное заболевание.

У переболевших есть не только антитела, но и Т-клетки иммунной системы. Последние не дают инфекции нанести организму серьезные повреждения.

Многие эксперты считают, что здесь есть явная аналогия с гриппом и простудой. Из-за них человечество не теряет миллионы жизней. В основном эти болезни проходят легко. Английские специалисты надеются, что так же будет вести себя и коронавирус.

Согласно опросу Управления национальной статистики Великобритании, из 19 470 переболевших ковидом повторно заразились 195 человек. И только у 48 пациентов была высокой вирусная нагрузка. // Фото: Jordan_Singh/Pixabay