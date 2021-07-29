Из-за лесных пожаров в Турции из отелей эвакуируют туристов

Лесные пожары, которые охватили турецкую Анталию, подобрались другим популярным местам отдыха. В Бодруме и Мармарисе начали эвакуировать туристов из отелей, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение министра лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.

При этом руководитель турецкой федерации отельеров эвакуацию людей в Бодруме опроверг. Однако глава минлесхоза четко заявил об эвакуации гостей одного из отелей именно в Бодруме.

Турецкие СМИ пишут, что в Мармарисе огонь бушует рядом с гостиницами, его тушат с использованием спецтехники и авиации. Точных сведений о жертвах и раненых пока что нет.

Из отелей, которые расположены рядом с горящим лесом, увели людей. Это две гостиницы и четыре виллы. Некоторые туристы, которые живут в отдаленных от леса отелях, предпочли покинуть их сами.

Пожары в лесах Турции начались в конце июля. Пламя дошло до туристической Анталии. // Фото: haberler.com