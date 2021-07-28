Россиянам на курорте в Турции посоветовали не выходить из номеров

В турецкой Анталии бушует лесной пожар, который очень быстро распространяется. Ростуризм в связи с этим посоветовал гостям из России не выходить из номеров в гостиницах, передает ТАСС.

Пока что никто из российских туристов не обращался в генконсульство РФ за помощью.

В Ростуризме заверили, что находятся с дипломатами на связи и следят за ситуацией.

О природном пожаре около города Манавгату стало известно 28 июля. Огонь быстро распространился из-за ветра, добрался до туристической зоны Анталии. Более 50 местных жителей пострадали от пламени.

В Турции сейчас стоит жара, воздух прогрелся до 40 градусов. Власти уверяют, что опасности для отелей нет. // Фото: Pixabay