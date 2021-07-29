Россия расположилась на четвертом месте в медальном зачете Олимпиады

Россия осталась на четвертом месте в общем медальном зачете Олимпиады в Токио после сегодняшнего дня.

В активе наших спортсменов в общей сложности 28 медалей: 8 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых. На третьей строчке неофициального зачета расположились американцы. У сборной США 38 медалей: 14 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. На второе место опустились хозяева соревнований - японцы, у них 15 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград. Китайцы опережают их по общему количеству медалей и занимают первую строчку с 15 золотыми, 7 серебряными и 9 бронзовыми наградами.

29 июля российские спортсмены пополнили свою копилку четырьмя медалями - наши взяли 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Награду высшей пробы добыла женская команда по фехтованию. Фото pixabay.com/Agzam