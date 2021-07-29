Сборная по фехтованию принесла России восьмое золото на Олимпиаде

Восьмое золото завоевано российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио. Награду высшей пробы принесла нашей стране женская команда по фехтованию.

В финальном поединке наши рапиристки обыграли сборную Франции со счетом 45:34. В составе российской команды выступали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина.

На данный момент в копилке российской сборной 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Фото pixabay.com/HPDorn