Учения с силами НАТО начались в Финляндии у границ России

Военные учения с силами НАТО начались в Финляндии 26 апреля. Это будет целая серия, часть учений пройдет около границы РФ, передает РИА Новости.

В учениях в общей сложности примут участие порядка 20 тысяч военнослужащих. Первая часть охватит период с 26 апреля по 14 мая и пройдет на юго-западе страны - на полигоне Ниинисало. В учениях примут участие военные из Великобритании, Эстонии и Латвии.

Затем последуют учения Repo 24, их запланировали на 27-31 мая. Именно они пройдут в непосредственной близости к границе России, в области Кюменлааксо.

Параллельно пройдут учения Scimitar 24, их организуют рядом с Хельсинки в области Уусимаа с 27 по 31 мая.

Учения ПВО запланировали на 14-23 мая на западе страны в Лохтая, в них примут участие военнослужащие из Германии.

Артиллерийские учения с 13 по 25 мая пройдут во взаимодействии с военными из США в Роваярви (Лапландия).

Завершающая часть учений - Northern Forest 24 – пройдет 26-31 мая на полигоне Роваярви на севере страны. Это тоже рядом с российско-финляндской границей. В этих учениях примут участие 4,5 тысячи финских военных, 2 тысячи из США и 400 из Норвегии. // фото: pixabay.com