Россия обвинила Финляндию и Прибалтику в саботаже прохождения грузов

Финляндия и страны Балтии безобразно ведут себя с точки зрения таможенных правил. Об этом РИА Новости заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

По его словам, эти государства саботируют прохождение грузов на границе, искусственно создают очереди.

Он привел в пример пункт пропуска «Бурачки-Терехово» на границе с Литвой. Там стоят около двух тысяч автомобилей, ожидая проезда в Россию. За прошедшие сутки литовская сторона пропустила чуть больше 100 автомобилей вместо 400, как это делали ранее.

Если так пойдет и дальше, остальным машинам придется стоять на границе не менее 20 дней. Но в автомобилях могут быть скоропортящиеся товары. Давыдов назвал это сознательной политикой удушения международной торговли, саботажа.

Он предположил, что финны и балтийцы специально создают очередь, выставляя на КПП вместо 20 сотрудников всего двух. // фото: pexels.com