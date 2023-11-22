22 ноября 2023, 14:01
Учеников самой большой школы Карелии перевели на дистант из-за аварии
Внеурочную деятельности и продленку сегодня пришлось отменить
План занятий пришлось менять сегодня в учебном заведении на Оборонной улице в Петрозаводске. На сетях произошла авария, в связи с чем в школе №55 часть уроков перевели на удаленку.
«5-8 уроки, занятия по внеурочной деятельности переносятся на дистанционный формат»,
- говорится в паблике школы.
Пришлось отменить группу внеурочной деятельности и группу продленного дня.
Ранее по всей республике произошел сбой в работе информационной системы «Электронное образование», недоступна оказалась и платформа «Сферум». Неполадки устранили. // фото drazen zigic/ freepik.com