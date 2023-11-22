Учеников самой большой школы Карелии перевели на дистант из-за аварии

План занятий пришлось менять сегодня в учебном заведении на Оборонной улице в Петрозаводске. На сетях произошла авария, в связи с чем в школе №55 часть уроков перевели на удаленку.

«5-8 уроки, занятия по внеурочной деятельности переносятся на дистанционный формат»,

- говорится в паблике школы.

Пришлось отменить группу внеурочной деятельности и группу продленного дня.

Ранее по всей республике произошел сбой в работе информационной системы «Электронное образование», недоступна оказалась и платформа «Сферум». Неполадки устранили. // фото drazen zigic/ freepik.com