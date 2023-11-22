Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска решили не повышать

Проезд в городских троллейбусах решили оставить на уровне 38 рублей. Такое решение приняли на одной из комиссий в Петросовете.

«Стоимость проезда для горожан в электротранспорте решено оставить прежней – 38 рублей»,

- сообщили в пресс-службе городского совета.

Окончательное решение примут на сессии в ближайшую пятницу.

Ранее на фоне снижения пассажиропотока муниципальное предприятие «Городской транспорт» попросило администрацию Петрозаводска увеличить экономически обоснованный тариф на 2023 год с 52,25 руб. до 56,76 руб. за одну поездку. Предприятию из городской казны доплачивают за каждую поездку 14,25 руб. Сумму предлагалось поднять до 18,76.

До конца года Петрозаводск получит 15 поддержанных троллейбусов из Петербурга. В 2024 году город планирует оформить в лизинг 27 троллейбусов. // фото «Петрозаводск говорит»