Учебные заведения Карелии ждут проверки после трагедии в Казани

После трагедии в Казани министр образования и спорта Карелии Роман Голубев поручил директорам всех учебных заведений республики провести комплексную проверку объектов образования и принять меры по усилению безопасности. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

Проверки должны будут пройти с участием представителей местного самоуправления. С учащимися образовательных учреждений будут проведены профилактические беседы.

Напомним, что стрельба в школе в Казани произошла утром 11 мая. Стрелком оказался 19-летний молодой человек, он задержан. По официальным данным, в результате трагедии погибли 7 детей и учительница, пострадали 20 человек. Позднее издание RT со ссылкой на президента Татарстана Рустама Минниханова сообщило, что число погибших в результате стрельбы возросло до девяти. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета. Правительство Татарстана выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей.

Жителям Петрозаводска предложили 12 мая в 18:30 зажечь свечи и возложить цветы к большому камню на Онежской набережной, почтив таким образом память погибших и выразив общую поддержку жителям Татарстана. Фото vbryanske.com