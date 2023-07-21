21 июля 2023, 14:56
Участок федеральной магистрали затопило в Карелии
В ГИБДД попросили водителей не ездить в сторону деревни Песчаное
В Пудожском районе оказался затоплен участок федеральной трассы Вологда-Медвежьегорск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
Затруднено движение на 460-м километре магистрали в районе деревни Песчаное. В ведомстве подчеркнули, что путей объезда этого участка нет.
В Госавтоинспекции попросили водителей по возможности отказаться от поездок в этом направлении. Также автомобилистов просят руководствоваться временными дорожными знаками. // Фото: unsplash.com / reza shayestehpour