21 июля 2023, 14:56
Общество

Участок федеральной магистрали затопило в Карелии

В ГИБДД попросили водителей не ездить в сторону деревни Песчаное

В Пудожском районе оказался затоплен участок федеральной трассы Вологда-Медвежьегорск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Затруднено движение на 460-м километре магистрали в районе деревни Песчаное. В ведомстве подчеркнули, что путей объезда этого участка нет.

В Госавтоинспекции попросили водителей по возможности отказаться от поездок в этом направлении. Также автомобилистов просят руководствоваться временными дорожными знаками. // Фото: unsplash.com / reza shayestehpour

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Метки: 
пудожский район
Песчаное
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затопление
ГИБДД
новости Карелии