Мать пыталась лишить своих детей доли в построенном на маткапитал доме

Отец несовершеннолетних детей обратился с жалобой в прокуратуру и сообщил, что его экс-супруга не оформила на них долю в жилом доме. При этом жилье строилось в том числе на средства материнского капитала, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка установила, что женщина получила сертификат в 2010 году после рождения второго ребенка. Семейный капитал она направила на улучшение жилищных условий. Но жилье на детей не оформила, хотя была обязана выделить им доли.

Прокурор Сортавалы подал иск в суд. На ответчицу возложили обязанность оформить жилой дом в общую долевую собственность детей с определением долей по соглашению. Это решение уже исполнено. // фото: freepik.com