На планерке в мэрии расскажут о гастрономических мероприятиях

Мэрия Петрозаводска назвала тему очередной планерки, которая пройдет в понедельник, 24 июля.

На совещании в администрации карельской столицы выступит руководитель центра «Мой бизнес» Евгений Перов. Он расскажет о гастрономических мероприятиях, которые проходят в городе.

Планерка начнется в 10 утра. Трансляция мероприятия будет вестись в Интернете. // Фото: unsplash.com / Robinson Recalde