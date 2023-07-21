21 июля 2023, 14:34
На планерке в мэрии расскажут о гастрономических мероприятиях
В администрации Петрозаводска выступит руководитель центра «Мой бизнес»
Мэрия Петрозаводска назвала тему очередной планерки, которая пройдет в понедельник, 24 июля.
На совещании в администрации карельской столицы выступит руководитель центра «Мой бизнес» Евгений Перов. Он расскажет о гастрономических мероприятиях, которые проходят в городе.
Планерка начнется в 10 утра. Трансляция мероприятия будет вестись в Интернете. // Фото: unsplash.com / Robinson Recalde