Участники Почта.Бонус смогут накопить в два раза больше баллов

Участники смогут накопить на бонусном счете до 10% от стоимости доставки, чтобы оплатить следующие посылки.

Чем больше посылок клиенты оформят в течение месяца, тем больше бонусов они смогут накопить в следующем. Первого числа каждого месяца их статус будет меняться. Всего в программе четыре уровня:

«Бронзовый» — не больше одной посылки в месяц — 1% от суммы оплаченных отправлений;

«Серебряный» — от двух до 30 посылок – 5%;

«Золотой» — от 31 до 70 посылок – 7%;

«Платиновый» — больше 71 посылки – 10%.

Почта начисляет бонусы за оформление доставки посылок по России. Ими можно оплатить полную стоимость будущих отправлений за вычетом 1 рубля. Бонусы будут «сгорать» через 6 месяцев с момента зачисления, то есть накопления до 1 декабря 2022 г. можно будет потратить вплоть до конца мая 2023 г.

Программа «Почта.Бонус» действует с января 2021 г. За это время к ней подключилось около 1,2 млн уникальных пользователей, которые потратили 167 млн руб. на новые отправления за счет накопленных баллов. Самыми активными участниками стали жители макрорегионов Москва, Северо-Запад, Сибирь и Южный.

Подключиться к бонусной программе могут физические лица, которые отправляют посылки через Почту России — достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении или на сайте и активировать соответствующую функцию в профиле. Для использования новых привилегий необходимо обновить мобильное приложение Почты России.

На правах рекламы. АО «Почта России», ИНН 7724490000