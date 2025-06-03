Участника СВО Анатолия Киприна похоронили в Карелии

В Карелии в понедельник, 2 июня, проводили в последний путь военнослужащего Анатолия Киприна, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Калевальского района.

Траурная церемония прошла в поселке Калевала. Бойца СВО захоронили с воинскими почестями.

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. © «Петрозаводск говорит»