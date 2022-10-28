Убийца возместил вред родным жертвы лишь после ареста двух иномарок

Мужчину в Карелии признали виновным по статье 105 УК РФ, то есть наказали за убийство человека. Суд к тому же обязал его возместить моральный вред родным жертвы, сообщили в УФССП республики.

Однако добровольно погашать задолженность в сумме 2 911 325 рублей осужденный не хотел. Приставам пришлось арестовать и изъять два его Toyota Land Cruise.

Только после того, как внедорожники направили на торги, должник оплатил всю сумму. // Фото: pxhere.com