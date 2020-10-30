У жителя Санкт-Петербурга горела баня в Приладожье

Вчера вечером в 16 часов 17 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о том, что близ поселка Хелюля на территории дачного кооператива «Мебельщик-1» горит частная баня.

Прибывшие к месту вызова пожарные расчеты быстро справились с огнем. В результате пожара в частной бане, принадлежащей жителю Санкт-Петербурга, огнем было повреждено парильное помещение на площади четырех квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, пожар в бане произошел из-за неправильного устройства и эксплуатации печи и дымохода.

По данному происшествию проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. (фото baynik.ru)